Итудис: Хайнс готов стать тренером

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в воскресенье в решающем матче «Финала четырех» в испанской Витории-Гастейс обыграл турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 и в четвертый раз стал победителем Евролиги.

«Причина, по которой этот мужчина сейчас стоит слева от меня (Кайл Хайнс), заключается в том, что он живая легенда. Это парень, которым я восхищаюсь, я не могу выразить всю мою благодарность. То, как он относится к команде в раздевалке. Он моя левая рука, правая рука, мой живот, мое сердце. Он живой пример, он готов стать тренером», — цитирует Итудиса сайт Евролиги.

Хайнс в матче против «Анадолу Эфес» сыграл 23 минуты, набрал 9 очков и сделал 5 подборов.