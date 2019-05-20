Итудис: Хайнс готов стать тренером
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис после победы в Евролиге заявил, что форвард Кайл Хайнс готов заняться тренерской деятельностью.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис после победы в Евролиге заявил, что форвард Кайл Хайнс готов заняться тренерской деятельностью.
ЦСКА в воскресенье в решающем матче «Финала четырех» в испанской
«Причина, по которой этот мужчина сейчас стоит слева от меня (Кайл Хайнс), заключается в том, что он живая легенда. Это парень, которым я восхищаюсь, я не могу выразить всю мою благодарность. То, как он относится к команде в раздевалке. Он моя левая рука, правая рука, мой живот, мое сердце. Он живой пример, он готов стать тренером», — цитирует Итудиса сайт Евролиги.
Хайнс в матче против «Анадолу Эфес» сыграл 23 минуты, набрал 9 очков и сделал 5 подборов.
«Мы продолжали верить. Мы семья, от тренера до руководства, весь клуб. Когда мы проиграли в “Финале четырех” в прошлом году, мы собрались все вместе и продолжали верить. У нас были встречи в течение лета, мы сказали друг другу, что продолжим борьбу. Результат вы видите сегодня», — отметил 32-летний Хайнс.