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09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ЦСКА после победы в Евролиге: Итудис сделал меня счастливым

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС (Испания), 20 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин после победы в Евролиге заявил, что главный тренер Димитрис Итудис сделал его счастливым.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги и в четвертый раз выиграл турнир.

«Мне немного сложно подбирать слова. Не потому, что я сейчас с бутылкой стою, а потому что нет сил. Один товарищ сказал мне, что я дважды молодец. Потому что выиграл и не получил инфаркт во время матча. Секунд за 12 до конца матча все плохие мысли ушли из головы. Это большая победа! Я поздравляю всех, кто поддерживал нас, всех наших болельщиков. Мы на сто процентов заслужили этот титул. Я горжусь, что работаю в такой организации, как ЦСКА», — сказал Ватутин журналистам.

«Сегодня большой день в нашей жизни. Это надо хорошо отметить. Есть и план А, и план Б, и план Ц на отмечание. Главное, чтобы после финала вся команда оказалась в самолете. Этот день можно вспоминать всю жизнь. Очень большое давление было после прошлого “Финала четырех” в Белграде. Мы неудачно сыграли там, и все помнят, какого решения все ожидали от меня. Я принял другое решение, и Итудис сегодня сделал меня счастливым. Как и вся команда ЦСКА», — добавил глава ЦСКА.

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