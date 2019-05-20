Глава ЦСКА после победы в Евролиге: Итудис сделал меня счастливым

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги и в четвертый раз выиграл турнир.

«Мне немного сложно подбирать слова. Не потому, что я сейчас с бутылкой стою, а потому что нет сил. Один товарищ сказал мне, что я дважды молодец. Потому что выиграл и не получил инфаркт во время матча. Секунд за 12 до конца матча все плохие мысли ушли из головы. Это большая победа! Я поздравляю всех, кто поддерживал нас, всех наших болельщиков. Мы на сто процентов заслужили этот титул. Я горжусь, что работаю в такой организации, как ЦСКА», — сказал Ватутин журналистам.