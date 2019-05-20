Курбанов: Обновлю татуировку с кубком победителя Евролиги

В воскресенье ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги.
«У меня есть татуировка в виде кубка Евролиги, есть даты чемпионств. Конечно же, я добавлю новую дату к татуировке. Может,
Для Курбанова этот титул чемпиона Евролиги стал третьим в карьере.
«Что первая, что третья победа в Евролиге — ощущения у меня одинаковые. Может, в 2016 году они были ярче, потому что сама победа была тяжелой. Потому что мы ушли в овертайм, имели преимущество в 20 очков, которое упустили. В матче с “Эфесом” мы контролировали игру, нам оставалось только не расслабиться до конца. Мы понимали, что мы сильные, нужно было только сфокусироваться на отдельных моментах. Давления в финале в этот раз было меньше. С “Реалом” в полуфинале было намного сложнее», — отметил форвард ЦСКА.