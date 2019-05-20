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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Курбанов: Обновлю татуировку с кубком победителя Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС (Испания), 20 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболист московского ЦСКА Никита Курбанов заявил, что обновит татуировку с кубком Евролиги после победы в финале над турецким «Анадолу Эфес».

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги.

«У меня есть татуировка в виде кубка Евролиги, есть даты чемпионств. Конечно же, я добавлю новую дату к татуировке. Может, что-то еще, но дату — сто процентов», — сказал Курбанов журналистам.

Для Курбанова этот титул чемпиона Евролиги стал третьим в карьере.

«Что первая, что третья победа в Евролиге — ощущения у меня одинаковые. Может, в 2016 году они были ярче, потому что сама победа была тяжелой. Потому что мы ушли в овертайм, имели преимущество в 20 очков, которое упустили. В матче с “Эфесом” мы контролировали игру, нам оставалось только не расслабиться до конца. Мы понимали, что мы сильные, нужно было только сфокусироваться на отдельных моментах. Давления в финале в этот раз было меньше. С “Реалом” в полуфинале было намного сложнее», — отметил форвард ЦСКА.

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