Курбанов: Обновлю татуировку с кубком победителя Евролиги

«Что первая, что третья победа в Евролиге — ощущения у меня одинаковые. Может, в 2016 году они были ярче, потому что сама победа была тяжелой. Потому что мы ушли в овертайм, имели преимущество в 20 очков, которое упустили. В матче с “Эфесом” мы контролировали игру, нам оставалось только не расслабиться до конца. Мы понимали, что мы сильные, нужно было только сфокусироваться на отдельных моментах. Давления в финале в этот раз было меньше. С “Реалом” в полуфинале было намного сложнее», — отметил форвард ЦСКА.