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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голодец отметила волевые качества ЦСКА в финале Евролиги

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Вероника Столбунова. Баскетболисты московского ЦСКА показали высокий класс и волевые качества в финальном матче Евролиги, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги.

«Поздравляю ЦСКА с победой в “Финале четырех”. Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Баскетболисты показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — приводит слова Голодец пресс-служба вице-премьера.

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