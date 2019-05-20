Голодец отметила волевые качества ЦСКА в финале Евролиги
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Вероника Столбунова. Баскетболисты московского ЦСКА показали высокий класс и волевые качества в финальном матче Евролиги, заявила
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Вероника Столбунова. Баскетболисты московского ЦСКА показали высокий класс и волевые качества в финальном матче Евролиги, заявила
В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги.
«Поздравляю ЦСКА с победой в “Финале четырех”. Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Баскетболисты показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — приводит слова Голодец