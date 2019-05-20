Голодец отметила волевые качества ЦСКА в финале Евролиги

В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги.

«Поздравляю ЦСКА с победой в “Финале четырех”. Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Баскетболисты показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — приводит слова Голодец пресс-служба вице-премьера.