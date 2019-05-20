Путин поздравил баскетбольный ЦСКА с победой в Евролиге

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В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги и в четвертый раз выиграл турнир.

«Поздравляю вас и многочисленных, преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почетного титула чемпиона Евролиги», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что команда вновь показала себя сильной, волевой и сплоченной, порадовала любителей баскетбола захватывающей игрой и сделала финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным спортивным праздником.