Путин поздравил баскетбольный ЦСКА с победой в Евролиге
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил баскетбольный клуб ЦСКА и его болельщиков с победой в Евролиге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил баскетбольный клуб ЦСКА и его болельщиков с победой в Евролиге, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги и в четвертый раз выиграл турнир.
«Поздравляю вас и многочисленных, преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почетного титула чемпиона Евролиги», — говорится в сообщении.
Президент отметил, что команда вновь показала себя сильной, волевой и сплоченной, порадовала любителей баскетбола захватывающей игрой и сделала финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным спортивным праздником.
«Самые добрые слова — вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху», — добавляется в поздравлении.