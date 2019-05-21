СМИ: Баскетболист ЦСКА Хиггинс может перейти в «Барселону»

В воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, одержав в финале победу над турецким «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. Хиггинс стал одним из самых результативных игроков встречи, набрав 20 очков. В прошлом сезоне Евролиги Хиггинс набирал в среднем 14,9 очка, делал 2,2 подбора, 1,8 передачи за игру.