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13:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Баскетболист ЦСКА Хиггинс может перейти в «Барселону»

ТАСС, 21 мая. Испанский баскетбольный клуб «Барселона» заинтересован в подписании контракта с американским защитником ЦСКА Кори Хиггинсом. Об этом во вторник сообщает испанское издание As.

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12
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29-летний Хиггинс после завершения сезона-2018/19 станет свободным агентом.

В воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, одержав в финале победу над турецким «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. Хиггинс стал одним из самых результативных игроков встречи, набрав 20 очков. В прошлом сезоне Евролиги Хиггинс набирал в среднем 14,9 очка, делал 2,2 подбора, 1,8 передачи за игру.

Хиггинс выступает за ЦСКА с 2015 года. В составе московского клуба защитник дважды становился чемпионом Евролиги (2015/16, 2018/19) и один раз бронзовым призером турнира (2016/17). Хиггинс также является трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015/16, 2016/17, 2017/18).

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