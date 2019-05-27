Баскетболисты «Химок» повели 2−1 в серии против УНИКСа

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14). Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, на счету которого 26 очков. У УНИКСа 15 очков набрал Эррик Макколлум.