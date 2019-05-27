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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Химок» повели 2−1 в серии против УНИКСа

ХИМКИ (Московская область), 27 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты подмосковных «Химок» победили казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14). Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, на счету которого 26 очков. У УНИКСа 15 очков набрал Эррик Макколлум.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу химчан. Четвертый матч состоится в Химках 29 мая.

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