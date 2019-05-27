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27 мая, источник: ТАСС

Баскетболист «Химок» Швед признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 27 мая. /ТАСС/. Российский защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан лучшим игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 по версии организаторов турнира и ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги. Он стал вторым по результативным передачам (средний показатель — 6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла). Также по ходу сезона Швед дважды был признан лучшим игроком месяца — в октябре и марте.

Награждение состоялось сегодня перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» победили казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор лиги Илона Корстин.

«Рад получить приз самого ценного игрока сезона, — отметил Швед. — Благодарю всех болельщиков за поддержку. Сейчас мои все мысли сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное — достигнуть лучшего результата вместе с моей командой в Единой Лиге ВТБ».

«Химки» заняли третье место в регулярном чемпионате, одержав 20 побед в 26 матчах.

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