Баскетболист «Химок» Швед признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

В течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги. Он стал вторым по результативным передачам (средний показатель — 6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла). Также по ходу сезона Швед дважды был признан лучшим игроком месяца — в октябре и марте.

Награждение состоялось сегодня перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» победили казанский УНИКС со счетом 91:64. Главный индивидуальный приз сезона игроку вручила генеральный директор лиги Илона Корстин.

«Рад получить приз самого ценного игрока сезона, — отметил Швед. — Благодарю всех болельщиков за поддержку. Сейчас мои все мысли сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное — достигнуть лучшего результата вместе с моей командой в Единой Лиге ВТБ».