Баскетболисты «Астаны» стали чемпионами Казахстана

В финале клуб из Нур-Султана дважды победил «Барсов Атырау» — 88:83 в гостях и 80:71 дома. Бронзовым призером стал «Алматинский легион», который после гостевого поражения (87:88) обыграл костанайский «Тобол» на своем паркете со счетом 89:76.

Для «Астаны» это чемпионство стало седьмым в истории и сделало ее самым титулованным клубом чемпионата Казахстана. С момента создания в 2011 году столичная команда не выигрывала «золото» только в 2016-м, когда сенсационно стала второй.