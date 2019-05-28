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28 мая, источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» стали чемпионами Казахстана

Столичная «Астана» в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по баскетболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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В финале клуб из Нур-Султана дважды победил «Барсов Атырау» — 88:83 в гостях и 80:71 дома. Бронзовым призером стал «Алматинский легион», который после гостевого поражения (87:88) обыграл костанайский «Тобол» на своем паркете со счетом 89:76.

Для «Астаны» это чемпионство стало седьмым в истории и сделало ее самым титулованным клубом чемпионата Казахстана. С момента создания в 2011 году столичная команда не выигрывала «золото» только в 2016-м, когда сенсационно стала второй.

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