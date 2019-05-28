Баскетболисты «Астаны» стали чемпионами Казахстана
Столичная «Астана» в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по баскетболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Столичная «Астана» в седьмой раз стала чемпионом Казахстана по баскетболу, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале клуб из
Для «Астаны» это чемпионство стало седьмым в истории и сделало ее самым титулованным клубом чемпионата Казахстана. С момента создания в 2011 году столичная команда не выигрывала «золото» только в 2016-м, когда сенсационно стала второй.