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21:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и сыграют в Евролиге-2019/20

ХИМКИ (Московская область), 29 мая — РИА Новости. Подмосковные «Химки» победили казанский УНИКС и вышли в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Четвертая встреча полуфинальной серии, состоявшаяся в Химках, завершилась со счетом 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24) в пользу хозяев паркета.

«Химки» выиграли серию со счетом 3−1 и пробились в финал, где их соперником будет московский ЦСКА. Подмосковный клуб завоевал право выступить в Евролиге в следующем сезоне.

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