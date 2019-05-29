«Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и сыграют в Евролиге-2019/20

Четвертая встреча полуфинальной серии, состоявшаяся в Химках, завершилась со счетом 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24) в пользу хозяев паркета.

«Химки» выиграли серию со счетом 3−1 и пробились в финал, где их соперником будет московский ЦСКА. Подмосковный клуб завоевал право выступить в Евролиге в следующем сезоне.