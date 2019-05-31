«Астана» продлила контракт с лучшим тренером Единой лиги ВТБ

Новое соглашение македонского специалист рассчитано на два сезона. Под руководством 40-летнего Райковича «Астана» провела лучший сезон Единой лиги ВТБ в своей истории, одержав рекордные 15 побед в регулярном чемпионате и заняв шестое место.

Впервые в истории лиги «Астана» имела положительный баланс забитых и пропущенных очков в среднем по итогам регулярном сезоне (+2,7). В марте столичные баскетболисты побили собственный рекорд по количеству побед в «регулярке» — 13, а после успеха в игре с «Енисеем» продемонстрировали лучший результат по проценту выигранных матчей — 60.

По итогам сезона 2018/19 Единая лига ВТБ признала Райковича лучшим тренером по итогам сезона 2018/19. Кроме того, «Астана» с ним выиграла седьмой чемпионат Казахстана в своей истории и стала самым титулованным клубом турнира.

После продления контракта Райкович дал интервью пресс-службе клуба, в котором озвучил планы на новый сезон.

— Поздравляем с продолжением сотрудничества с клубом. Кто стал инициатором продления контракта?

— Инициатором продления контракта был клуб, с которым я согласился и продлил контракт еще на два года. И я думаю что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться такого же и даже большего успеха в следующем сезоне, — сказал Райкович.

— Вы формировали состав команды в прошедшем сезоне. Какие изменения стоит ожидать в стане «Астаны» в предстоящем сезоне? Кто из игроков останется и кто есть на примете из новичков?

— Мы довольны игрой каждого игрока в этом сезоне. И я, как тренер, хотел бы, чтобы клуб постарался удержать как можно больше игроков в этом сезоне, как казахстанских, так и американских, которые отлично поработали в этом сезоне.

Так что сейчас время настало руководства клуба, попытаться поговорить со всеми игроками и сохранить некоторых из них в клубе, или же нам придется выйти на рынок и попытаться найти других игроков. Конечно, это будет сложно, потому что нашим игрокам будут поступать иные предложения. О том как будет развиваться ситуация, мы узнаем в ближайшее время.

— С продлением контракта вам представилась возможность провести работу над ошибками. Стоит ли ожидать кардинальных изменений в игре команды в предстоящем сезоне и какие ошибки, если они были, нужно исправлять.

— Мы не будем играть в один и тот же стиль баскетбола, если у нас будут разные типы игроков, поэтому стиль игры, в который мы будем играть, тесно будет связан с типом игроков, которые у нас будут в предстоящем сезоне. И, конечно, мы постараемся быть еще более быстрой командой, более спортивной, чтобы иметь большую интенсивность на площадке, но для реализации этого стиля игры нам нужны будут первые игроки, которые смогут играть в этом стиле, так что все зависит от формирования состава.

— Впереди лето и до начала сезона вы будете отдыхать. Где планируете провести отпуск? Есть ли в планах отдых в Казахстане?

— Я и моя семья были в Казахстане девять месяцев, и в ближайшее время мы планируем провести у себя дома в Македонии с родными. Мы некоторое время проведем у себя дома, а потом планируем как и в прошлые года поехать в Грецию, где путь на море занимает всего три-четыре часа езды на машине.

Также во время отпуска буду вести переговоры с агентами и искать новых игроков для создания новой команды к новому сезону.

— В течение сезона вы не раз обращались к болельщикам. Что пожелаете им по итогам сезона?

— Я желаю нашим болельщикам, чтобы они запомнили этот сезон, ведь он был один из самых успешных в истории клуба, и я надеюсь, что они понимают, что очень важны для клуба. Когда они приходили на наши игры и когда оказывали поддержку нашим игрокам, они играли лучше. Поэтому я ожидаю что все больше и больше людей придут на наши игры, и они будут помогать нашей команде выигрывать как можно больше игр.