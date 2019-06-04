Тренер баскетбольного УНИКСа Прифтис продлил контракт с клубом

Сообщается, что соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — говорится в сообщении.