Тренер баскетбольного УНИКСа Прифтис продлил контракт с клубом
ТАСС, 4 июня. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает
ТАСС, 4 июня. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает
Сообщается, что соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
«Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — говорится в сообщении.
Прифтис возглавил команду в 2017 году. В текущем сезоне УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 21 победу в 26 матчах, в