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4 июня, источник: ТАСС

Тренер баскетбольного УНИКСа Прифтис продлил контракт с клубом

ТАСС, 4 июня. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

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Сообщается, что соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — говорится в сообщении.

Прифтис возглавил команду в 2017 году. В текущем сезоне УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 21 победу в 26 матчах, в плей-офф казанский клуб в полуфинальной серии уступил подмосковным «Химкам» со счетом 1−3.

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