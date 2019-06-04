Понкрашов получил благодарность от главы Татарстана
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Баскетболист казанского УНИКСа Антон Понкрашов получил награду от президента Татарстана Рустама Минниханова за достижение высоких результатов в Единой лиге ВТБ.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Баскетболист казанского УНИКСа Антон Понкрашов получил награду от президента Татарстана Рустама Минниханова за достижение высоких результатов в Единой лиге ВТБ.
Понкрашов выступает за УНИКС с 2014 года. Баскетболист дважды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
«Получил благодарность от Рустама Минниханова за достижение высоких результатов в Единой лиге ВТБ. Награду вручал