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4 июня, источник: Спорт РИА Новости

Понкрашов получил благодарность от главы Татарстана

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Баскетболист казанского УНИКСа Антон Понкрашов получил награду от президента Татарстана Рустама Минниханова за достижение высоких результатов в Единой лиге ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Понкрашов выступает за УНИКС с 2014 года. Баскетболист дважды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Получил благодарность от Рустама Минниханова за достижение высоких результатов в Единой лиге ВТБ. Награду вручал премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. Очень приятно, что правительство следит за нашими успехами, регулярно посещает наши матчи и поддерживает нас», — написал Понкрашов в своем Instagram, добавив фото с полученной наградой.

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