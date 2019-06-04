Понкрашов получил благодарность от главы Татарстана

Понкрашов выступает за УНИКС с 2014 года. Баскетболист дважды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Получил благодарность от Рустама Минниханова за достижение высоких результатов в Единой лиге ВТБ. Награду вручал премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. Очень приятно, что правительство следит за нашими успехами, регулярно посещает наши матчи и поддерживает нас», — написал Понкрашов в своем Instagram, добавив фото с полученной наградой.