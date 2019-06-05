Не настроились. ЦСКА повел в серии с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 30 очков. Этот результат стал рекордным для матчей финальных серий Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА самым результативным стал защитник Нандо де Коло, в активе которого 23 очка. Дабл-дабл сделал защитник ЦСКА Серхио Родригес (12 очков и 11 результативных передач).

Армейцы понесли потерю по ходу встречи — матч из-за травмы не смог завершить защитник Иван Ухов. Серьезность повреждения Ухова на данный момент неизвестна.

Читайте также Швед стал лидером Единой Лиги ВТБ по точным трехочковым броскам

«Химки» не настроились

Некоторые игроки «Химок» не сумели настроиться на финальную серию с ЦСКА, считает главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.

«ЦСКА играл по-чемпионски собранно, они забили все, что смогли, наказали нас за ошибки, — сказал Куртинайтис. — Мне не нравится, как некоторые баскетболисты ["Химок"] относятся к играм. Мне тяжело достучаться до некоторых, но ЦСКА выиграл по заслугам. Надеюсь, что мне удастся убедить команду, что мы должны выиграть финал».

«Можно проиграть, но не так, как сегодня», — добавил специалист.

Лидер команды Швед отметил, что «Химки» продолжат борьбу за победу. «Времени на восстановление нам хватило, — сказал Швед журналистам. — ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться, это финал. Нам необходимо нейтрализовать их быстрые отрывы и усилить борьбу на подборах».

Читайте также Баскетболист ЦСКА Ухов получил травму в матче с «Химками»

ЦСКА уверен в победе

Баскетболисты ЦСКА уверенно провели стартовый матч финальной серии, заявил ТАСС защитник армейцев Серхио Родригес.

«Мы уверенно провели матч, — сказал Родригес. — Не думаю, что мы где-то не доработали. Но нам нельзя расслабляться, это только первый матч. Думаю, если мы также отнесемся к последующим играм, то у соперника не будет шансов».

Форвард армейцев Кайл Хайнс заявил, что не считает первый матч с «Химками» простым.

«Эта игра совсем не была простой для нас, — сказал Хайнс. — Соперник боролся, и порой нам было нелегко. Но все-таки благодаря хорошей командной игре мы сегодня победили».