Не настроились. ЦСКА повел в серии с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 30 очков. Этот результат стал рекордным для матчей финальных серий Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА самым результативным стал защитник Нандо де Коло, в активе которого 23 очка. Дабл-дабл сделал защитник ЦСКА Серхио Родригес (12 очков и 11 результативных передач).
Армейцы понесли потерю по ходу встречи — матч из-за травмы не смог завершить защитник Иван Ухов. Серьезность повреждения Ухова на данный момент неизвестна.
Некоторые игроки «Химок» не сумели настроиться на финальную серию с ЦСКА, считает главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.
«ЦСКА играл по-чемпионски собранно, они забили все, что смогли, наказали нас за ошибки, — сказал Куртинайтис. — Мне не нравится, как некоторые баскетболисты ["Химок"] относятся к играм. Мне тяжело достучаться до некоторых, но ЦСКА выиграл по заслугам. Надеюсь, что мне удастся убедить команду, что мы должны выиграть финал».
«Можно проиграть, но не так, как сегодня», — добавил специалист.
Лидер команды Швед отметил, что «Химки» продолжат борьбу за победу. «Времени на восстановление нам хватило, — сказал Швед журналистам. — ЦСКА хорошо провел игру, но мы продолжим бороться, это финал. Нам необходимо нейтрализовать их быстрые отрывы и усилить борьбу на подборах».
Баскетболисты ЦСКА уверенно провели стартовый матч финальной серии, заявил ТАСС защитник армейцев Серхио Родригес.
«Мы уверенно провели матч, — сказал Родригес. — Не думаю, что мы где-то не доработали. Но нам нельзя расслабляться, это только первый матч. Думаю, если мы также отнесемся к последующим играм, то у соперника не будет шансов».
Форвард армейцев Кайл Хайнс заявил, что не считает первый матч с «Химками» простым.
«Эта игра совсем не была простой для нас, — сказал Хайнс. — Соперник боролся, и порой нам было нелегко. Но все-таки благодаря хорошей командной игре мы сегодня победили».
Счет в серии до трех побед стал 1−0. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.