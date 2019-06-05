Итудис: Клайберн не играл против «Химок» из-за давних проблем с ногой
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард ЦСКА Уилл Клайберн пропустил первый матч финала
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард ЦСКА Уилл Клайберн пропустил первый матч финала
ЦСКА в среду со счетом 106:85 обыграл «Химки» в первом матче финала
«У нас все играют через травмы, у нас в команде нет парней, кто бы не играл с маленькими повреждениями. У Клайберна были проблемы в “Финале четырех” Евролиги. Если помните, ему стало плохо в полуфинале с “Реалом”, он попросил замену. В финале с “Эфесом” он играл на уколах. Сейчас мы решили, что дадим ему отдохнуть. Он носит ортез, специальный ботинок, и мы смотрим за ним день за днем. Повторю, у него серьезная причина не играть. Только в этом случае наши парни остаются вне игры», — сказал Итудис журналистам.