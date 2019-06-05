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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Итудис: Клайберн не играл против «Химок» из-за давних проблем с ногой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард ЦСКА Уилл Клайберн пропустил первый матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ против подмосковных «Химок» из-за давних проблем с ногой, сообщил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в среду со счетом 106:85 обыграл «Химки» в первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Клайберн пропустил встречу из-за травмы.

«У нас все играют через травмы, у нас в команде нет парней, кто бы не играл с маленькими повреждениями. У Клайберна были проблемы в “Финале четырех” Евролиги. Если помните, ему стало плохо в полуфинале с “Реалом”, он попросил замену. В финале с “Эфесом” он играл на уколах. Сейчас мы решили, что дадим ему отдохнуть. Он носит ортез, специальный ботинок, и мы смотрим за ним день за днем. Повторю, у него серьезная причина не играть. Только в этом случае наши парни остаются вне игры», — сказал Итудис журналистам.

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