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13:35 (мск), источник: Чемпионат.com

УНИКС подаст заявку на wild card Евролиги

УНИКС сохраняет шансы выступить в Евролиге в сезоне-2019/20.

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Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб намерен подать заявку на wild card.

«Мы подадим заявку на wild card Евролиги. А сделают ли выбор в нашу пользу, пока сказать сложно. Многое зависит от итогов чемпионата Германии. Мы подписали соглашение, что в любом случае в следующем сезоне сыграем в одном из турниров Евролиги. От участия в Лиге чемпионов ФИБА мы отказались», — приводят слова президента УНИКСа Евгения Богачёва «Известия».

Казанский клуб станет фаворитом в борьбе за последнюю wild card, если в финал плей-офф чемпионата Германии выйдут «Альба» и «Бавария». Мюнхенцы в серии до трёх побед обыгрывают «Фехту» со счётом 2−0, а берлинская команда вышла вперёд в противостоянии с «Ольденбургом» (1−0). Если «Альба» не сможет выйти в финал, то, скорее всего, получит wild card.

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