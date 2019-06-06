УНИКС подаст заявку на wild card Евролиги
УНИКС сохраняет шансы выступить в Евролиге в сезоне-2019/20.
УНИКС сохраняет шансы выступить в Евролиге в сезоне-2019/20.
Казанский клуб намерен подать заявку на wild card.
«Мы подадим заявку на wild card Евролиги. А сделают ли выбор в нашу пользу, пока сказать сложно. Многое зависит от итогов чемпионата Германии. Мы подписали соглашение, что в любом случае в следующем сезоне сыграем в одном из турниров Евролиги. От участия в Лиге чемпионов ФИБА мы отказались», — приводят слова президента УНИКСа Евгения Богачёва «Известия».
Казанский клуб станет фаворитом в борьбе за последнюю wild card, если в финал