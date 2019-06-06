Источник: Ухов из-за травмы больше не сыграет в финале Единой Лиги ВТБ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов
ЦСКА в среду на своем паркете обыграл «Химки» со счетом 106:85 в первом матче финала
Ухов получил травму ноги в конце третьей четверти и досрочно завершил встречу.
По информации агентства, игрок избежал перелома, точная информация о возможном наличии надрыва мыщц появится после того, как сойдет гематома.
Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.