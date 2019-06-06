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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Ухов из-за травмы больше не сыграет в финале Единой Лиги ВТБ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов из-за травмы пропустит оставшиеся матчи финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок», сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в среду на своем паркете обыграл «Химки» со счетом 106:85 в первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Ухов получил травму ноги в конце третьей четверти и досрочно завершил встречу.

По информации агентства, игрок избежал перелома, точная информация о возможном наличии надрыва мыщц появится после того, как сойдет гематома.

Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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