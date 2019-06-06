Источник: Ухов из-за травмы больше не сыграет в финале Единой Лиги ВТБ

Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в среду на своем паркете обыграл «Химки» со счетом 106:85 в первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Ухов получил травму ноги в конце третьей четверти и досрочно завершил встречу.

По информации агентства, игрок избежал перелома, точная информация о возможном наличии надрыва мыщц появится после того, как сойдет гематома.