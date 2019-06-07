Сергей Иванов: Единая лига ВТБ откроет бюджеты клубов текущего сезона в августе-сентябре

«Мы обязательно будем продолжать открывать бюджеты, но это станет чуть по-другому. Раньше мы делали это весной, по ходу сезона, когда некоторые клубы не знали всех цифр. Теперь же будем делать это в августе-сентябре, перед началом нового сезона — это будет удобно. И условие открытия бюджета будет непреложным для команд, желающих играть в Единой лиге ВТБ», — рассказал Иванов.