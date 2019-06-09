Белоруски уступили баскетболисткам Турции в спарринге в Риге

Встречу с турецкой командой белоруски провели не лучшим образом, уступив с разницей в 20 очков — 56:76. Самой результативной в составе проигравших стала Татьяна Лихтарович, в активе которой 11 очков и столько же подборов под щитами.

В первом рижском спарринге подопечные Наталии Трофимовой обыграли команду Латвии со счетом 81:77.

После контрольных матчей в латвийской столице белорусские баскетболистки 14 и 15 июня проведут два поединка в итальянском Брони со сборной Италии, а потом, 21 и 22 июня, в венгерском Секешфехерваре дважды сыграют со сборной Венгрии.