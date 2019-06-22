«Реал» обыграл «Барселону» и завоевал титул чемпиона Испании

Уже после первой четверти гости повели в счёте — 24:21, во второй десятиминутке подопечные Ласо укрепили преимущество и на большой перерыв ушли с перевесом в четыре очка — 37:33. В третьем игровом отрезке «Реал» нарастил отрыв — 55:47. В заключительные десять минут матча хозяева попытались отыграться, но мадридцам удалось удержать победу — 74:68.