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09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Зенит» получит wild-card на выступление в Евролиге

«Зенит» получит wild card, позволяющий выступить в Евролиге в следующем сезоне. Об этом сообщает Sportando со ссылкой на литовского журанлиста Эрикаса Кривелайтиса.

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По имеющимся данным, организаторы соревнований отдали предпочтение «Зениту» перед другим российским клубом — казанским УНИКСом. Также на wild card претендовали литовский «Ритас» и сербский «Партизан».

Официально о решении объявят 27 июня. Сезон-2019/20 в Евролиге начнется 3 октября.

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