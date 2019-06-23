Источник: «Зенит» получит wild-card на выступление в Евролиге

Источник: «Зенит» получит wild-card на выступление в Евролиге

«Зенит» получит wild card, позволяющий выступить в Евролиге в следующем сезоне. Об этом сообщает Sportando со ссылкой на литовского журанлиста Эрикаса Кривелайтиса.