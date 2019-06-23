Источник: «Зенит» получит wild-card на выступление в Евролиге
«Зенит» получит wild card, позволяющий выступить в Евролиге в следующем сезоне. Об этом сообщает Sportando со ссылкой на литовского журанлиста Эрикаса Кривелайтиса.
«Зенит» получит wild card, позволяющий выступить в Евролиге в следующем сезоне. Об этом сообщает Sportando со ссылкой на литовского журанлиста Эрикаса Кривелайтиса.
По имеющимся данным, организаторы соревнований отдали предпочтение «Зениту» перед другим российским клубом — казанским УНИКСом. Также на wild card претендовали литовский «Ритас» и сербский «Партизан».
Официально о решении объявят 27 июня. Сезон-2019/20 в Евролиге начнется 3 октября.