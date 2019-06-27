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18:47 (мск), источник: Прессбол

Владимир Михаилович покинул клуб «Цмокі-Мінск»

Черногорский баскетболист Владимир Михаилович покинул клуб «Цмокі-Мінск». Защитник продолжит свою карьеру в бельгийском «Аалстар».

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Михаилович присоединился к минской команде в феврале 2019 года и успел провести 11 матчей в Единой Лиге ВТБ. За 26.31 минут на площадке игрок отмечался в среднем 11.8 очками, 4.4 подборами и 2.8 ассистами, передает официальный сайт клуба.

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