Владимир Михаилович покинул клуб «Цмокі-Мінск»

Михаилович присоединился к минской команде в феврале 2019 года и успел провести 11 матчей в Единой Лиге ВТБ. За 26.31 минут на площадке игрок отмечался в среднем 11.8 очками, 4.4 подборами и 2.8 ассистами, передает официальный сайт клуба.