«Зенит» — в Евролиге. Как так вышло и что его ждет

Источник: Спорт-Экспресс

Почему «Зенит»?

Решение руководства Евролиги отдать предпочтение именно питерскому клубу стало неожиданностью для многих. И дело даже не в том, что wild card ушла в Петербург, а не в Вильнюс «Летувос Ритас» или в Белград «Партизану», которые также претендовали на нее. Сюрпризом стало то, что Евролига предпочла «Зенит» УНИКСу. Именно казанский клуб считался главным претендентом на путевку в Евролигу в сезоне-2019/20.

Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, принцип ротации, которым руководствуется руководство Евролиги при выдаче wild card. За прошедшие десять лет участниками Евролиги от России без лицензии А (иными словами — все клубы, кроме ЦСКА) становились «Химки» (2009/10, 2012/13, 2017/18, 2018/19), УНИКС (2011/12), «Локомотив-Кубань» (2013/14, 2015/16), «Нижний Новгород» (2014/15). УНИКС участвовал в Евролиге в сезоне-2011/12, попав туда как победитель Еврокубка.

В этом смысле «Зенит» — абсолютный дебютант Евролиги, а значит, еще одно новое лицо в системе турнира, который стремится к расширению. Не случайно именно с нового сезона количество участников увеличится до 18 команд. Можно сказать, что петербуржцам отчасти повезло — они выиграли от расширения и обновления главного баскетбольного турнира Европы.

Еще один важный козырь сине-бело-голубых, снискавший благосклонность евролиговского руководства — местоположение. Очевидно, что в последние годы Санкт-Петербург стал одной из столиц не только российского, но и европейского спорта. Футбольный и волейбольный «Зенит», хоккейный СКА — клубы, занимающие лидирующие позиции как с точки зрения спортивных результатов, так и с точки зрения маркетинга и финансовых возможностей. К тому же статусу стремился в последние годы и баскетбольный клуб с берегов Невы. Участие в Евролиге — отличная возможность закрепиться в когорте сильнейших.

Что ждет «Зенит»?

Да, с точки зрения инфраструктуры и готовности выступать в Евролиге у «Зенита» все хорошо. Кстати, с нового сезона питерцы окончательно переедут на «Сибур Арену», вмещающую более 7000 зрителей. Те же «Химки», постоянный в последние годы участник Евролиги, вынуждены проводить матчи евротурнира в Мытищах, а не в родном пятитысячном БЦМО.

Вызывает вопросы спортивная составляющая. Евролига — это вершина европейского баскетбола, откровенно слабых команд здесь нет априори. Насколько нынешний «Зенит» соответствует уровню лиги? Если говорить откровенно, петербургский клуб сезона-2018/19, особенно его середины, — команда, далекая от уровня Евролиги. Качественная концовка и плей-офф, увенчавшийся достойным сопротивлением чемпиону Евролиги ЦСКА, показала, что потенциал у команды все-таки есть. Главный тренер петербуржцев Жоан Пласа в спокойной, рабочей обстановке межсезонья способен подтянуть команду. И все же многое будет зависеть от комплектования, и здесь придется ударно поработать. Приобретение Дмитрия Хвостова, которому еще предстоит восстановиться от серьезной травмы, пока нивелируется потерей Сергея Карасева, перешедщего в «Химки». Евгений Воронов, Джален Рейнолдс, новобранцы — экс-химчанин Андрей Зубков и француз Эндрю Альбиси с американо-боснийцем Алексом Ренфро должны составить костяк команды хотя бы уровня второй половины Евролиги. О выходе в плей-офф говорить все-таки сложно, но и предрекать петербуржцам однозначный провал в дебютном сезоне тоже не стоит. Все-таки впереди еще целое межсезонье и кто знает, чем в очередной раз сможет удивить клуб с известным в Европе именем.

Российские клубы-участники евролиги-2019/20

ЦСКА (Москва) — чемпион Единой лиги ВТБ и победитель Евролиги-2019

«Химки» (Московская область) — финалист Единой лиги ВТБ

«Зенит» (Санкт-Петербург) — wild card.