ЦСКА подписал контракт с баскетболистом «Басконии» Хиллиардом

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

«С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком, — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде».

«Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить. Играть под руководством тренера Итудиса — честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА. Моя единственная цель — помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять много титулов. Буду отдавать все сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать все возможное, чтобы внести вклад в эти победы», — сказал Хиллиард.