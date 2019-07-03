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13:02 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА подписал контракт с баскетболистом «Басконии» Хиллиардом

ТАСС, 3 июля. Американский форвард испанского баскетбольного клуба «Баскони» Дэрран Хиллиард подписал контракт с российским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

«С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком, — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде».

«Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить. Играть под руководством тренера Итудиса — честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА. Моя единственная цель — помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять много титулов. Буду отдавать все сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать все возможное, чтобы внести вклад в эти победы», — сказал Хиллиард.

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На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года Хиллиард был выбран «Детройтом» под общим 38-м номером. Всего в НБА он провел 91 игру, выступая за «Детройт» и «Сан-Антонио». В составе «Басконии» Хиллиард провел один сезон, в Евролиге он в среднем набирал 9,4 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи, в чемпионате Испании на его счету 35 игр и 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи.

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