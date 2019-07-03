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14:58 (мск), источник: ТАСС

Евролига объявит место проведения «Финала четырех» сезона-2019/20 на следующей неделе

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги объявит место проведения «Финала четырех» сезона-2019/20 на следующей неделе, перед жеребьевкой Еврокубка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город будет объявлен в конце июня.

«Никакой проблемы нет [в том, что еще не объявили город], но процесс финализации всех деталей проведения “Финала четырех” Евролиги достаточно долгий, — заявили в пресс-службе. — Мы придерживаемся слов, сказанных президентом Евролиги, что город будет объявлен в конце сезона. Сейчас мы понимаем, что это будет вторая неделя июля, когда состоится жеребьевка Еврокубка».

На проведение «Финала четырех» претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне «Финал четырех» проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.

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