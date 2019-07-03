Евролига объявит место проведения «Финала четырех» сезона-2019/20 на следующей неделе

«Никакой проблемы нет [в том, что еще не объявили город], но процесс финализации всех деталей проведения “Финала четырех” Евролиги достаточно долгий, — заявили в пресс-службе. — Мы придерживаемся слов, сказанных президентом Евролиги, что город будет объявлен в конце сезона. Сейчас мы понимаем, что это будет вторая неделя июля, когда состоится жеребьевка Еврокубка».