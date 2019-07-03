Евролига объявит место проведения «Финала четырех» сезона-2019/20 на следующей неделе

Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город будет объявлен в конце июня.
«Никакой проблемы нет [в том, что еще не объявили город], но процесс финализации всех деталей проведения “Финала четырех” Евролиги достаточно долгий, — заявили в пресс-службе. — Мы придерживаемся слов, сказанных президентом Евролиги, что город будет объявлен в конце сезона. Сейчас мы понимаем, что это будет вторая неделя июля, когда состоится жеребьевка Еврокубка».
На проведение «Финала четырех» претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне «Финал четырех» проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.