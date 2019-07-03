Экс-баскетболист ЦСКА продолжит карьеру в «Барселоне»

«Барселоне» удалось достичь договоренности с американским игроком. Отмечается, что его контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Хиггинс выступал за ЦСКА с 2015 по 2019 год. Он дважды становился победителем Евролиги, а также четыре раза выиграл Единую лигу ВТБ.