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17:01 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-баскетболист ЦСКА продолжит карьеру в «Барселоне»

Бывший защитник московского ЦСКА Кори Хиггинс перешел в «Барселону», сообщает на официальном сайте баскетбольного клуба из столицы Каталонии.

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«Барселоне» удалось достичь договоренности с американским игроком. Отмечается, что его контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хиггинс выступал за ЦСКА с 2015 по 2019 год. Он дважды становился победителем Евролиги, а также четыре раза выиграл Единую лигу ВТБ.

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