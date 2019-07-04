Минские «Цмокi» сыграют с финским «Карху» на старте квалификации Лиги чемпионов
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» узнали соперников по квалификационным раундам Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» узнали соперников по квалификационным раундам Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом круге квалификации подопечные Ростислава Вергуна дважды встретятся с финским «Карху». Первую игру минчане проведут на выезде 17 сентября, ответную — 20 сентября в Минске. В случае успеха по сумме двух встреч с финнами «Цмокi» сыграют с польским клубом «Торунь» (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из Лиги чемпионов.
Если «драконы» преодолеют квалификационные барьеры, то выступят в предварительной группе А чемпионской Лиги. В ней будут играть бельгийский клуб «Остенде», испанский «Манреса», итальянский «Динамо-Сассари», израильский «Холон», французский «Страсбург», турецкий «Телеком» и еще один из победителей квалификации.
Групповой турнир мужской баскетбольной ЛЧ стартует 15 октября.