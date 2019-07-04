Минские «Цмокi» сыграют с финским «Карху» на старте квалификации Лиги чемпионов

В первом круге квалификации подопечные Ростислава Вергуна дважды встретятся с финским «Карху». Первую игру минчане проведут на выезде 17 сентября, ответную — 20 сентября в Минске. В случае успеха по сумме двух встреч с финнами «Цмокi» сыграют с польским клубом «Торунь» (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из Лиги чемпионов.