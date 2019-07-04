Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тре Фиори
Клаксвик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Клифтонвилл
Барри Таун
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Европа
Сант-Хулия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рунавик
Баллимена Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кардифф МУ
Прогрес
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Энгордани
Ла Фиорита
21
Все события
Фоторепортажи
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
18:35 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» сыграют с финским «Карху» на старте квалификации Лиги чемпионов

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» узнали соперников по квалификационным раундам Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом круге квалификации подопечные Ростислава Вергуна дважды встретятся с финским «Карху». Первую игру минчане проведут на выезде 17 сентября, ответную — 20 сентября в Минске. В случае успеха по сумме двух встреч с финнами «Цмокi» сыграют с польским клубом «Торунь» (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из Лиги чемпионов.

Если «драконы» преодолеют квалификационные барьеры, то выступят в предварительной группе А чемпионской Лиги. В ней будут играть бельгийский клуб «Остенде», испанский «Манреса», итальянский «Динамо-Сассари», израильский «Холон», французский «Страсбург», турецкий «Телеком» и еще один из победителей квалификации.

Групповой турнир мужской баскетбольной ЛЧ стартует 15 октября.

 Гороскоп на июль 2019 года
Алла Пугачева вышла в свет с невероятно дорогим украшением
«Краснодар» стал победителем предсезонного турнира в Австрии
Стали известны слова Месси в раздевалке после проигрыша Бразилии
Marca: за пять лет в «Барселоне» Гризманн получит €105 миллионов
Нападающий «Зенита» подписал контракт с «Сочи»
Казань подаст заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА
Сбор российских биатлонистов в Сочи оказался под угрозой срыва
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «МЮ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь