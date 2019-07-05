Банки назначен главным тренером краснодарского «Локомотива-Кубань»
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Итальянец Лука Банки назначен главным тренером краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Итальянец Лука Банки назначен главным тренером краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», сообщается на сайте команды.
Банки подписал с «Локомотивом-Кубанью» контракт на один сезон.
«Я очень рад тому, что стал главным тренером “Локо”, и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова. Благодарю президента клуба Андрея Ведищева за то, что я стал частью той амбициозной системы, которую представляет собой “Локомотив-Кубань”. Мои установки — бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьезных турнирных задач. Надеюсь, что своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам, и они будут поддерживать нас на протяжении всего сезона», — сказал Банки после назначения.
В минувшем сезоне 53-летний Банки был главным тренером греческого АЕКа и привел его к победе в Межконтинентальном Кубке. Также специалист известен по работе с итальянским «Миланом» (2013−2015 год) и немецким «Бамбергом».