Банки назначен главным тренером краснодарского «Локомотива-Кубань»

«Я очень рад тому, что стал главным тренером “Локо”, и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова. Благодарю президента клуба Андрея Ведищева за то, что я стал частью той амбициозной системы, которую представляет собой “Локомотив-Кубань”. Мои установки — бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьезных турнирных задач. Надеюсь, что своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам, и они будут поддерживать нас на протяжении всего сезона», — сказал Банки после назначения.