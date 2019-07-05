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5 июля, источник: Спорт РИА Новости

Банки назначен главным тренером краснодарского «Локомотива-Кубань»

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Итальянец Лука Банки назначен главным тренером краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», сообщается на сайте команды.

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Банки подписал с «Локомотивом-Кубанью» контракт на один сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я очень рад тому, что стал главным тренером “Локо”, и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова. Благодарю президента клуба Андрея Ведищева за то, что я стал частью той амбициозной системы, которую представляет собой “Локомотив-Кубань”. Мои установки — бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьезных турнирных задач. Надеюсь, что своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам, и они будут поддерживать нас на протяжении всего сезона», — сказал Банки после назначения.

В минувшем сезоне 53-летний Банки был главным тренером греческого АЕКа и привел его к победе в Межконтинентальном Кубке. Также специалист известен по работе с итальянским «Миланом» (2013−2015 год) и немецким «Бамбергом».

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