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5 июля, источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» попал в первую корзину при жеребьевке баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 5 июля. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» при жеребьевке группового этапа Еврокубка попадет в первую корзину. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба турнира.

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В жеребьевке группового этапа будут участвовать 24 клуба, разделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Также в первую корзину попали испанская «Уникаха», турецкий «Дарюшшафака» и греческий «Промитеас». Казанский УНИКС попал во вторую корзину, где находятся турецкий «Галатасарай», литовский «Ритас» и израильский «Маккаби» (Ришон). Дата жеребьевки станет известна позднее.

Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. «Локомотив-Кубань» становился обладателем главного трофея в сезоне-2012/2013, в сезоне-2017/18 краснодарский клуб дошел до финала. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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