«Локомотив-Кубань» попал в первую корзину при жеребьевке баскетбольного Еврокубка

В жеребьевке группового этапа будут участвовать 24 клуба, разделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Также в первую корзину попали испанская «Уникаха», турецкий «Дарюшшафака» и греческий «Промитеас». Казанский УНИКС попал во вторую корзину, где находятся турецкий «Галатасарай», литовский «Ритас» и израильский «Маккаби» (Ришон). Дата жеребьевки станет известна позднее.