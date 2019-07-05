«Локомотив-Кубань» попал в первую корзину при жеребьевке баскетбольного Еврокубка
ТАСС, 5 июля. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» при жеребьевке группового этапа Еврокубка попадет в первую корзину. Об этом в пятницу сообщила
ТАСС, 5 июля. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» при жеребьевке группового этапа Еврокубка попадет в первую корзину. Об этом в пятницу сообщила
В жеребьевке группового этапа будут участвовать 24 клуба, разделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Также в первую корзину попали испанская «Уникаха», турецкий «Дарюшшафака» и греческий «Промитеас». Казанский УНИКС попал во вторую корзину, где находятся турецкий «Галатасарай», литовский «Ритас» и израильский «Маккаби» (Ришон). Дата жеребьевки станет известна позднее.
Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. «Локомотив-Кубань» становился обладателем главного трофея в сезоне-2012/2013, в сезоне-2017/18 краснодарский клуб дошел до финала. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.