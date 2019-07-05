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5 июля, источник: ТАСС

БК «Химки» продлил контракт с главным тренером Куртинайтисом

ТАСС, 5 июля. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о продлении соглашения с главным тренером команды литовцем Римасом Куртинайтисом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

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Новый контракт с 59-летним специалистом рассчитан до 2021 года. Также подмосковный клуб продлил соглашения с его ассистентами — Робертасом Кунцайтисом и Ауримасом Ясиленисом.

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Литовский специалист 21 января сменил на посту главного тренера «Химок» грека Георгиоса Барцокаса, который возглавил клуб в июне 2017 года. Куртинайтис уже возглавлял «Химки» — с 2011 по 2016 год. С подмосковным клубом он стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2011) и дважды выиграл Еврокубок (2012, 2015) — второй по силе клубный европейский турнир после Евролиги. После «Химок» Куртинайтис тренировал итальянский «Канту» и литовский «Ритас».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Химки» в финале уступили московскому ЦСКА (счет в серии 0−3). В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял 13-е место, одержав девять побед при 21 поражении.

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