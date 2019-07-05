БК «Химки» продлил контракт с главным тренером Куртинайтисом

Новый контракт с 59-летним специалистом рассчитан до 2021 года. Также подмосковный клуб продлил соглашения с его ассистентами — Робертасом Кунцайтисом и Ауримасом Ясиленисом.

Литовский специалист 21 января сменил на посту главного тренера «Химок» грека Георгиоса Барцокаса, который возглавил клуб в июне 2017 года. Куртинайтис уже возглавлял «Химки» — с 2011 по 2016 год. С подмосковным клубом он стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2011) и дважды выиграл Еврокубок (2012, 2015) — второй по силе клубный европейский турнир после Евролиги. После «Химок» Куртинайтис тренировал итальянский «Канту» и литовский «Ритас».