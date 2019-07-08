«Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Чавоном Льюисом
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником Чавоном Льюисом.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником Чавоном Льюисом.
Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один сезон.
Прошлый сезон Льюис провел в «Калеве» и помог эстонской команде впервые в истории попасть в