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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Чавоном Льюисом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником Чавоном Льюисом.

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Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на один сезон.

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Прошлый сезон Льюис провел в «Калеве» и помог эстонской команде впервые в истории попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ. В сезоне-2018/19 защитник провел 27 матчей в Лиге ВТБ и в среднем набирал за игру 15,9 очка, делал 3,5 подбора и 5,1 передачи. Чавон Льюис.

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