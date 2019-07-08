«Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Чавоном Льюисом

Прошлый сезон Льюис провел в «Калеве» и помог эстонской команде впервые в истории попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ. В сезоне-2018/19 защитник провел 27 матчей в Лиге ВТБ и в среднем набирал за игру 15,9 очка, делал 3,5 подбора и 5,1 передачи. Чавон Льюис.