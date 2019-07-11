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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион Единой лиги ВТБ может не получить путевку в Евролигу

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Победитель Единой лиги ВТБ может не получить право выступить в баскетбольной Евролиге в сезоне-2020/21.

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В четверг в Мюнхене состоялось заседание акционеров компании Euroleague Commercial Assets, которая проводит Евролигу и Кубок Европы.

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Как сообщается на сайте Евролиги в сезоне-2020/21 право выступить в турнире получат: 11 клубов, имеющих лицензии постоянных участников (в том числе московский ЦСКА); два обладателя wild card — «Бавария» (Германия) и АСВЕЛ (Франция); победитель и финалист Кубка Европы и еще три клуба, которые получат wild card.

Среди двух клубов — победителя и финалиста Кубка Европы — команда, ставшая среди них лучшей на групповом этапе Евролиги и дошедшая до плей-офф, останется в Евролиге на новый сезон. В таком случае на следующий сезон в Евролигу попадет только победитель Кубка Европы.

Акционеры Euroleague Commercial Assets сохранили обязательства для клубов выступать в своих национальных лигах, чтобы иметь возможность стать участником Евролиги или Кубка Европы. Также на встрече был определен лучший управляющий Евролиги сезона-2018/19. Им стал президент литовского «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.

В сезоне-2018/19 в Евролиге от России сыграют ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит».

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