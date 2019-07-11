Чемпион Единой лиги ВТБ может не получить путевку в Евролигу
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Победитель Единой лиги ВТБ может не получить право выступить в баскетбольной Евролиге в сезоне-2020/21.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Победитель Единой лиги ВТБ может не получить право выступить в баскетбольной Евролиге в сезоне-2020/21.
В четверг в Мюнхене состоялось заседание акционеров компании Euroleague Commercial Assets, которая проводит Евролигу и Кубок Европы.
Как сообщается на сайте Евролиги в сезоне-2020/21 право выступить в турнире получат: 11 клубов, имеющих лицензии постоянных участников (в том числе московский ЦСКА); два обладателя wild card — «Бавария» (Германия) и АСВЕЛ (Франция); победитель и финалист Кубка Европы и еще три клуба, которые получат wild card.
Среди двух клубов — победителя и финалиста Кубка Европы — команда, ставшая среди них лучшей на групповом этапе Евролиги и дошедшая до
Акционеры Euroleague Commercial Assets сохранили обязательства для клубов выступать в своих национальных лигах, чтобы иметь возможность стать участником Евролиги или Кубка Европы. Также на встрече был определен лучший управляющий Евролиги сезона-2018/19. Им стал президент литовского «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.
В сезоне-2018/19 в Евролиге от России сыграют ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит».