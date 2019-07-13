Баскетболист Рейнольдс покинул петербургский «Зенит»

«Мы благодарим Джалена за его трудолюбие и самоотверженность на паркете и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы.

Баскетболист перешел в «Зенит» в прошлом году. В Еврокубке сезона-2018/19 он провел 16 матчей, в которых набирал в среднем 13,8 очка, 8,1 подбора. В Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне Рейнольдс принял участие в 29 встречах, набирая 16,6 очка, 7,9 подбора.