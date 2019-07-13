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13 июля, источник: ТАСС

Баскетболист Рейнольдс покинул петербургский «Зенит»

ТАСС, 13 июля. Американский центровой Джален Рейнольдс покинул петербургский баскетбольный клуб «Зенит». Об этом в субботу сообщила пресс-служба «Зенита».

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«Мы благодарим Джалена за его трудолюбие и самоотверженность на паркете и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Баскетболист перешел в «Зенит» в прошлом году. В Еврокубке сезона-2018/19 он провел 16 матчей, в которых набирал в среднем 13,8 очка, 8,1 подбора. В Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне Рейнольдс принял участие в 29 встречах, набирая 16,6 очка, 7,9 подбора.

Рейнольдсу 26 лет, он также выступал за итальянские клубы «Реканати» и «Реджана» и испанскую «Барселону».

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