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13 июля, источник: ТАСС

Ассоциация баскетболистов Испании раскритиковала правила лицензирования клубов в Евролиге

ТАСС, 13 июля. Ассоциация профессиональных баскетболистов Испании (ABP) раскритиковала новые правила лицензирования клубов в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AFP 2019

«Цель каждого спортсмена — развиваться и подниматься на более высокий уровень, — говорится в заявлении ABP. — С введением новых правил Евролиги у клубов и игроков пропадет спортивная мотивация и желание развиваться, это нанесет ущерб национальным турнирам. Мы выступаем против нововведений».

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ЦСКА выиграл Евролигу

В сезоне-2020/21 будут участвовать 18 клубов: 11 клубов — обладателей лицензий постоянных участников (среди российских клубов такой лицензией обладает только ЦСКА — прим. ТАСС), финалист и победитель Еврокубка, а также пять клубов, получивших специальные приглашения. Если в сезоне-2021/22 победитель или финалист прошлогоднего Еврокубка выйдет в плей-офф Евролиги, то лицензию на участие в турнире следующего сезона получит только победитель Еврокубка. Таким образом, ни один победитель национального первенства не сможет пробиться в Евролигу по спортивному принципу.

В сезоне-2019/20 в Евролиге примут участие три российских клуба — ЦСКА, являющийся действующим победителем турнира, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит».

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