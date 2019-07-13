Ассоциация баскетболистов Испании раскритиковала правила лицензирования клубов в Евролиге

«Цель каждого спортсмена — развиваться и подниматься на более высокий уровень, — говорится в заявлении ABP. — С введением новых правил Евролиги у клубов и игроков пропадет спортивная мотивация и желание развиваться, это нанесет ущерб национальным турнирам. Мы выступаем против нововведений».

В сезоне-2020/21 будут участвовать 18 клубов: 11 клубов — обладателей лицензий постоянных участников (среди российских клубов такой лицензией обладает только ЦСКА — прим. ТАСС), финалист и победитель Еврокубка, а также пять клубов, получивших специальные приглашения. Если в сезоне-2021/22 победитель или финалист прошлогоднего Еврокубка выйдет в плей-офф Евролиги, то лицензию на участие в турнире следующего сезона получит только победитель Еврокубка. Таким образом, ни один победитель национального первенства не сможет пробиться в Евролигу по спортивному принципу.