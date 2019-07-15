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00:10 (мск), источник: ТАСС

Их осталось 13. Рижский ВЭФ не сыграет в новом сезоне Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 13 клубов, а серии плей-офф пройдут до двух побед — таковы главные итоги совета лиги. Из-за сложного финансового положения латвийский ВЭФ не сможет принять участие в баскетбольном турнире, объединяющем клубы России и восточной Европы.

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При этом, как признался ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, нельзя исключать вариант, при котором ВЭФ вернется. «Сожалеем, что ВЭФ потерял достаточное финансирование и не смог поэтому заявиться к нам [на будущий сезон]. Тем не менее, ожидаем, что они справятся с временными трудностями и через сезон вернутся в Единую лигу», — сказал Кущенко.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признавался ТАСС, что директорат лиги теперь будет очень серьезно относиться к финансовым гарантиям клубов, участвующих в турнире и желающих в него вступить. «В Единой лиге ВТБ новичков не будет, — сказал Иванов. — Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужесточение регламента, по которому новичок лиги должен иметь минимум 500 млн рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета».

«Второе — арена, минимум на пять тысяч зрителей. Если ее нет — тоже нет разговора. Мы делаем профессиональную лигу и делаем это правильно», — добавил Иванов.

ФИБА вынудила сократить формат плей-офф

В 2020 году в Токио продет летняя Олимпиада, а баскетбольный турнир — одно из ее украшений. Международная федерация баскетбола (ФИБА) делает на него большую ставку и требует от всех национальных чемпионатов строгого окончания к 12 июня. Таким образом, как минимум на сезон формат плей-офф Единой лиги ВТБ сокращается — лучшим будет становиться клуб, добившийся не трех, а двух побед в серии. «Из-за Олимпиады в Токио ФИБА обратилась ко всем баскетбольным лигам мира с требованием завершить сезон не позже 12 июня, поэтому нам пришлось сжать календарь», — сказал Иванов.

Почетный президент Единой лиги ВТБ также подчеркнул, что у турнира рабочие отношения с Евролигой, которая ранее опубликовала новые правила лицензирования клубов. Согласно им, чемпионы национальных первенств не будут получать обязательную путевку в турнир.

«У нас хорошие отношения с Евролигой, и мы рассчитываем, что будем получать уайлд-кард всегда в дальнейшем. Шансы на это очень хорошие, — сказал Иванов. — Не забывайте, что в следующем сезоне у нас три команды в Евролиге. К тому же, чемпион турнира играет у нас, это говорит о многом».

В следующем году от России в Евролиге сыграют ЦСКА, «Химки» и петербургский «Зенит». В сезоне-2020/21 Евролиги будут участвовать 18 клубов: 11 клубов — обладателей лицензий постоянных участников (среди российских клубов такой лицензией обладает только ЦСКА — прим. ТАСС), финалист и победитель Еврокубка, а также пять клубов, получивших специальные приглашения. В минувшем сезоне чемпионом Евролиги стал ЦСКА.

Как ранее сообщал Иванов ТАСС, Единая лига ВТБ продолжит открывать бюджеты клубов, и сделано это будет в сентябре. Новый, 11-й сезон турнира, стартует в начале октября.

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