Баскетболист Хантер перешел из ЦСКА в израильский «Маккаби»

«Отелло провел в нашей команде два запоминающихся сезона. Мы восхищались его полетами над щитами, характером в решающих матчах, профессионализмом в каждом рабочем моменте, преданностью баскетболу и семье. У Хантера получился отличный “Финал четырех”, он стал одним из героев полуфинала, тем, кто помог вернуться в игру в сложной ситуации. Отелло — человек со своим мнением, которое никогда не боялся отстаивать, мы очень признательны ему за вклад в победы ЦСКА, ценим его отношение к клубу, рады, что он продолжит выступления на самом высоком европейском уровне,» — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.