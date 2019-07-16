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16 июля, источник: ТАСС

Баскетболист Хантер перешел из ЦСКА в израильский «Маккаби»

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Американский баскетболист Отелло Хантер покинул московский ЦСКА и стал игроком израильского «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщают пресс-службы команд.

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33-летний центровой покинул столичный клуб по истечении срока контракта. Ранее ЦСКА, ставший в прошлом сезоне победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ, покинули французский защитник Нандо де Коло, испанский разыгрывающий Серхио Родригес, американский форвард Кори Хиггинс.

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«Отелло провел в нашей команде два запоминающихся сезона. Мы восхищались его полетами над щитами, характером в решающих матчах, профессионализмом в каждом рабочем моменте, преданностью баскетболу и семье. У Хантера получился отличный “Финал четырех”, он стал одним из героев полуфинала, тем, кто помог вернуться в игру в сложной ситуации. Отелло — человек со своим мнением, которое никогда не боялся отстаивать, мы очень признательны ему за вклад в победы ЦСКА, ценим его отношение к клубу, рады, что он продолжит выступления на самом высоком европейском уровне,» — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Всего Хантер за два сезона в ЦСКА провел 118 матчей, в которых набирал в среднем 8,4 очка, делал 4,5 подбора, отдавал 0,8 передачи и совершал 0,7 перехвата в среднем за 18,2 минуты на площадке. Хантер является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, чемпионом Евролиги, также на его счету две победы в чемпионате Греции в составе «Олимпиакоса».

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