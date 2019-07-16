Евролига не видит проблемы в задержке объявления столицы «Финала четырех» — 2020

«Высока вероятность, что город будет объявлен на этой неделе. Причина задержки в основном в том, что закрытие контракта “Финала четырех” — это длительный процесс, и пока он не завершен, мы не можем перейти к официальному объявлению. Никакой странной причины [задержки объявления] или проблемы нет. Просто идет обычный пересмотр контракта и процесс подписания», — заявили в Евролиге.