Евролига не видит проблемы в задержке объявления столицы «Финала четырех» — 2020

Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город, где пройдет «Финал четырех» 2020 года, будет объявлен в начале июля, перед жеребьевкой Еврокубка.
«Высока вероятность, что город будет объявлен на этой неделе. Причина задержки в основном в том, что закрытие контракта “Финала четырех” — это длительный процесс, и пока он не завершен, мы не можем перейти к официальному объявлению. Никакой странной причины [задержки объявления] или проблемы нет. Просто идет обычный пересмотр контракта и процесс подписания», — заявили в Евролиге.
На проведение «Финала четырех» претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне «Финал четырех» проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.