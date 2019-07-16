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16 июля, источник: ТАСС

Евролига не видит проблемы в задержке объявления столицы «Финала четырех» — 2020

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги не видит проблемы в том, что до сих пор не объявило место проведения «Финала четырех» 2020 года, высока вероятность, что это произойдет на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе организации.

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Ранее Евролига сообщала ТАСС, что город, где пройдет «Финал четырех» 2020 года, будет объявлен в начале июля, перед жеребьевкой Еврокубка.

«Высока вероятность, что город будет объявлен на этой неделе. Причина задержки в основном в том, что закрытие контракта “Финала четырех” — это длительный процесс, и пока он не завершен, мы не можем перейти к официальному объявлению. Никакой странной причины [задержки объявления] или проблемы нет. Просто идет обычный пересмотр контракта и процесс подписания», — заявили в Евролиге.

На проведение «Финала четырех» претендовали Афины, но Евролига не получила необходимых гарантий, в том числе финансовых, от принимающей стороны. В прошедшем сезоне «Финал четырех» проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем стал московский ЦСКА.

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