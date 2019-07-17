Серебряный призер ОИ-2016 Йович заключил двухлетний контракт с «Химками»
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду разыгрывающего Стефана Йовича.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду разыгрывающего Стефана Йовича.
Контракт с 28-летним сербским баскетболистом рассчитан на два года. С 2017 года Йович выступал за мюнхенскую «Баварию».
«Йович имеет опыт игры в Евролиге, отлично выглядел что в “Црвене Звезде”, что в “Баварии”. Защитник с высоким ростом, как я и люблю. Хорошо действует при
В прошлом сезоне в Евролиге Йович провел 23 матча, набирал в среднем 8,3 очка и отдавал 4,6 результативных передачи. Ранее он защищал цвета сербских клубов «Солога», «Раднички» и «Црвена Звезда». В составе национальной команды стал серебряным призером Олимпийских игр-2016 в
В 2015 году Йович установил рекорд Евролиги, отдав 19 результативных передач в одной игре.