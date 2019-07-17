«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20 пройдет в Кельне
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкий Кельн примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте турнира.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкий Кельн примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте турнира.
Матчи пройдут
Кельн стал вторым после Берлина немецким городом, где состоится «Финал четырех» Евролиги. В столице Германии решающая стадия турнира проходила в 2009 и 2016 годах.
Чемпионом Евролиги в прошедшем сезоне стал московский ЦСКА, «Финал четырех» принимал испанский город