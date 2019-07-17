«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20 пройдет в Кельне

Матчи пройдут 22—24 мая 2020 года на арене, вмещающей более 18 тысяч человек.

Кельн стал вторым после Берлина немецким городом, где состоится «Финал четырех» Евролиги. В столице Германии решающая стадия турнира проходила в 2009 и 2016 годах.