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17 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20 пройдет в Кельне

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Немецкий Кельн примет «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матчи пройдут 22—24 мая 2020 года на арене, вмещающей более 18 тысяч человек.

Кельн стал вторым после Берлина немецким городом, где состоится «Финал четырех» Евролиги. В столице Германии решающая стадия турнира проходила в 2009 и 2016 годах.

Чемпионом Евролиги в прошедшем сезоне стал московский ЦСКА, «Финал четырех» принимал испанский город Витория-Гастейс.

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