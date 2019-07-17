Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.07
Селтик
Сараево
21
Футбол. Еврокубки
17.07
Сутьеска
Слован Бр
П 3:2
11
Футбол. Еврокубки
17.07
Марибор
Валюр
20
Футбол. Еврокубки
17.07
ЧФР
Астана
31
Футбол. Еврокубки
17.07
Пяст
БАТЭ
12
Футбол. Еврокубки
17.07
Лудогорец
Ференцварош
23
Футбол. Еврокубки
17.07
АИК
Арарат-Армения
31
Футбол. Еврокубки
17.07
Карабах
Партизани
20
Футбол. Еврокубки
17.07
Русенборг
Линфилд
40
Футбол. Еврокубки
17.07
Рига
Дандолк
П 4:5
00
Футбол. Еврокубки
17.07
Чихура
Фола
21
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
17 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» объявил о подписании однолетнего контракта с Понкрашовым

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне защитник Антон Понкрашов перешел в петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 33-летним баскетболистом рассчитан на один год.

«Я очень рад возможности сыграть дома, в Санкт-Петербурге, в составе прекрасного клуба “Зенит”. Играть в родном городе всегда было моей мечтой. Уверен, что нас ждет интересный сезон», — сказал Понкрашов.

«Игрок опытный, универсальный, с характером. Для успешного выступления сразу в двух лигах нам необходимо иметь достойный состав из российских баскетболистов. Теперь мы имеем не только по одному сильному исполнителю на каждой позиции, но и игрока, способного сыграть сразу на трех позициях — разыгрывающего и атакующего защитника, а также легкого форварда. Поэтому все закономерно — Понкрашов в «Зените», — отметил генеральный директор клуба Александр Церковный.

Понкрашов с 2015 года выступал за казанский УНИКС, который покинул на текущей неделе. В 20 матчах Кубка Европы-2018/19 баскетболист в среднем проводил на паркете по 14 минут и приносил своей команде по 4,7 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи. В Единой лиге ВТБ защитник сыграл 32 матча, набирая за 18 минут по 6,5 очка, 2,5 передачи и 1,9 подбора.

Понкрашов ранее также выступал за петербургский «Спартак», московский ЦСКА, подмосковные «Химки», самарские «Красные Крылья», краснодарский «Локомотив-Кубань» и волгоградский «Красный Октябрь».

 Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор
Самые яркие истории любви ЧМ-2018 год спустя
Капитан «Ростова» уйдет из команды после десяти лет в клубе
На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей (фото)
Отец Неймара отправился в Турин на переговоры с «Ювентусом»
Чемпион мира из России проведет бой с украинским боксером
Аршавин: Алкоголь — это нормально, футбол и пиво всегда рядом
Завершились матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Президент «Дженоа» прибыл в Россию на переговоры со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь