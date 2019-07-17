«Зенит» объявил о подписании однолетнего контракта с Понкрашовым

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 33-летним баскетболистом рассчитан на один год.

«Я очень рад возможности сыграть дома, в Санкт-Петербурге, в составе прекрасного клуба “Зенит”. Играть в родном городе всегда было моей мечтой. Уверен, что нас ждет интересный сезон», — сказал Понкрашов.

«Игрок опытный, универсальный, с характером. Для успешного выступления сразу в двух лигах нам необходимо иметь достойный состав из российских баскетболистов. Теперь мы имеем не только по одному сильному исполнителю на каждой позиции, но и игрока, способного сыграть сразу на трех позициях — разыгрывающего и атакующего защитника, а также легкого форварда. Поэтому все закономерно — Понкрашов в «Зените», — отметил генеральный директор клуба Александр Церковный.

Понкрашов с 2015 года выступал за казанский УНИКС, который покинул на текущей неделе. В 20 матчах Кубка Европы-2018/19 баскетболист в среднем проводил на паркете по 14 минут и приносил своей команде по 4,7 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи. В Единой лиге ВТБ защитник сыграл 32 матча, набирая за 18 минут по 6,5 очка, 2,5 передачи и 1,9 подбора.