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16:47 (мск), источник: ТАСС

Матч «Химки» — «Маккаби» откроет сезон-2019/20 в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 19 июля. Баскетболисты «Химок» примут израильский «Маккаби» из Тель-Авива в первом туре регулярного чемпионата сезона-2019/20 баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет 3 октября (начало — 20:00 мск). В предстоящем розыгрыше турнира сыграют 18 команд. Россия будет представлена тремя клубами Единой лиги ВТБ: ЦСКА, «Химками» и петербургским «Зенитом», который примет участие в Евролиге впервые.

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Первый тур пройдет 3 и 4 октября, ЦСКА сыграет на выезде с испанской «Валенсией», «Зенит» встретится в гостях с немецкой «Альбой», оба матча состоятся 4 октября. В третьем туре ЦСКА примет «Химки», матч состоится 17 октября, в шестом туре (1 ноября) «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а в седьмом туре, который состоится 8 ноября, петербургский клуб примет «Химки». Ответный матч между «Химками» и «Зенитом» (18-й тур) пройдет 10 января 2020 года, а 30 января ЦСКА встретится на выезде с «Химками» (22-й тур), 3 марта московский клуб примет «Зенит» (27-й тур).

Регулярный сезон завершится 10 апреля, в плей-офф пробьются восемь лучших клубов в турнирной таблице. «Финал четырех» пройдет в немецком Кельне с 22 по 24 мая.

В российской истории ЦСКА становился победителем турнира четырежды (2006, 2008, 2016, 2019). В прошедшем сезоне «Химки» заняли 13-е место в регулярном чемпионате и не сумели пробиться в плей-офф Евролиги.

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