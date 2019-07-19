Матч «Химки» — «Маккаби» откроет сезон-2019/20 в баскетбольной Евролиге

Первый тур пройдет 3 и 4 октября, ЦСКА сыграет на выезде с испанской «Валенсией», «Зенит» встретится в гостях с немецкой «Альбой», оба матча состоятся 4 октября. В третьем туре ЦСКА примет «Химки», матч состоится 17 октября, в шестом туре (1 ноября) «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а в седьмом туре, который состоится 8 ноября, петербургский клуб примет «Химки». Ответный матч между «Химками» и «Зенитом» (18-й тур) пройдет 10 января 2020 года, а 30 января ЦСКА встретится на выезде с «Химками» (22-й тур), 3 марта московский клуб примет «Зенит» (27-й тур).