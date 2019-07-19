Получивший серьезные травмы в ДТП баскетболист Кузмич пришел в сознание

Кузмич попал в аварию в воскресенье в Боснии и Герцеговине на трассе Баня-Лука — Приедор. Автомобиль Кузмича столкнулся с другой машиной. 29-летний баскетболист с травмами головы и грудной клетки был срочно отправлен в Белград, врачи ввели его в состояние искусственной комы. В среду Кузмич перенес операцию по поводу перелома челюсти и других повреждений костей черепа.
Сообщается, что Кузмич на данный момент находится в сознании, может дышать самостоятельно, а также контактировать с врачами. В пятницу три представителя «Црвены Звезды» посетили баскетболиста, который находится в отделении неотложной помощи в Белграде. Как отмечается, врачи удовлетворены текущим состоянием Кузмича.