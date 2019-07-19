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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Получивший серьезные травмы в ДТП баскетболист Кузмич пришел в сознание

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Центровой «Црвены Звезды» и сборной Сербии по баскетболу Огнен Кузмич, получивший серьезные травмы в ДТП, пришел в сознание, сообщается на сайте белградского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кузмич попал в аварию в воскресенье в Боснии и Герцеговине на трассе Баня-Лука — Приедор. Автомобиль Кузмича столкнулся с другой машиной. 29-летний баскетболист с травмами головы и грудной клетки был срочно отправлен в Белград, врачи ввели его в состояние искусственной комы. В среду Кузмич перенес операцию по поводу перелома челюсти и других повреждений костей черепа.

Сообщается, что Кузмич на данный момент находится в сознании, может дышать самостоятельно, а также контактировать с врачами. В пятницу три представителя «Црвены Звезды» посетили баскетболиста, который находится в отделении неотложной помощи в Белграде. Как отмечается, врачи удовлетворены текущим состоянием Кузмича.

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