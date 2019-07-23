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14:45 (мск), источник: ТАСС

FIBA отклонила заявку «Автодора» на участие в Кубке Европы

ТАСС, 23 июля. Международная федерация баскетбола (FIBA) отклонила заявку клуба Единой лиги ВТБ «Автодор» на участие в Кубке Европы FIBA в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба саратовской команды.

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Заявка была отклонена на основании статьи регламента турнира, в которой утверждается, что в Кубке Европы не могут участвовать клубы, занявшие места в нижней трети турнирной таблицы национального чемпионата. В прошедшем сезоне «Автодор» занял 11-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, всего в турнире выступало 14 коллективов.

Кубок Европы FIBA — четвертый по престижности еврокубковый баскетбольный турнир. В розыгрыше сезона-2019/20 примет участие красноярский «Енисей», занявший девятое место в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. В сезоне-2019/20 «Автодор» будет выступать только в Единой лиге ВТБ.

«Автодор» является четырехкратным серебряным (1994, 1997, 1998, 1999) и двукратным бронзовым (1992, 1996) призером чемпионатов России. В Единой лиге ВТБ саратовский клуб выступает с сезона-2014/15, трижды команда выходила в четвертьфинал турнира. В розыгрыше Кубка Европы FIBA прошлого сезона «Автодор» вылетел в 1/8 финала, уступив в серии немецкому клубу «С. Оливер» (0−2).

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