FIBA отклонила заявку «Автодора» на участие в Кубке Европы

Заявка была отклонена на основании статьи регламента турнира, в которой утверждается, что в Кубке Европы не могут участвовать клубы, занявшие места в нижней трети турнирной таблицы национального чемпионата. В прошедшем сезоне «Автодор» занял 11-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, всего в турнире выступало 14 коллективов.

Кубок Европы FIBA — четвертый по престижности еврокубковый баскетбольный турнир. В розыгрыше сезона-2019/20 примет участие красноярский «Енисей», занявший девятое место в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. В сезоне-2019/20 «Автодор» будет выступать только в Единой лиге ВТБ.