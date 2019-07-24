Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Краснодар-2
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
15:13 (мск), источник: ТАСС

Российский арбитр Лаврухин будет работать на матчах баскетбольной Евролиги сезона-2019/20

ТАСС, 24 июля. Российский арбитр Артем Лаврухин был выбран для обслуживания матчей предстоящего сезона баскетбольной Евролиги. Об этом в среду сообщила пресс-служба турнира.

Наверх

26-летний Лаврухин станет одним из самых молодых судей, работающих на встречах турнира. Ранее россиянин работал в первом дивизионе Суперлиги, Кубке России (2018), Единой лиге ВТБ и женской Премьер-лиге.

Вместе с российским арбитром назначения получили швейцарец Себастьен Кливаз, хорват Денис Хаджич и грек Василики Царуша. Всего Евролигу будут судить 71 рефери.

Первый тур пройдет 3 и 4 октября. Регулярный сезон завершится 10 апреля, в плей-офф пробьются восемь лучших клубов в турнирной таблице. «Финал четырех» пройдет в немецком Кельне с 22 по 24 мая. Победителем Евролиги сезона-2018/19 стал московский ЦСКА.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Реал» - «Арсенал»: шедевр Ляказетта, возвращение Бэйла
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей лени
Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног
Месси дисквалифицирован
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Панарин: В детстве за гол давали рубль, копил их среди спичек
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь