Российский арбитр Лаврухин будет работать на матчах баскетбольной Евролиги сезона-2019/20

26-летний Лаврухин станет одним из самых молодых судей, работающих на встречах турнира. Ранее россиянин работал в первом дивизионе Суперлиги, Кубке России (2018), Единой лиге ВТБ и женской Премьер-лиге.

Вместе с российским арбитром назначения получили швейцарец Себастьен Кливаз, хорват Денис Хаджич и грек Василики Царуша. Всего Евролигу будут судить 71 рефери.