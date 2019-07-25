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12:43 (мск), источник: ТАСС

Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в «Баварию»

ТАСС, 25 июля. Форвард Грег Монро подписал контракт с немецким баскетбольным клубом «Бавария». Об этом в четверг сообщила пресс-служба немецкой команды.

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Источник: AP 2019

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один сезон.

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«Я с нетерпением жду приезда в Мюнхен, выступления в Германии и Евролиге. Знаю, что “Бавария” недавно выиграла местный чемпионат, а Евролига является самым сильным турниром за пределами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Я хочу помочь клубу в достижении поставленных целей в следующем сезоне и стать лидером команды», — сказал Монро.

Монро был выбран под общим седьмым номером на драфте НБА 2010 года. В НБА он играл за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», а также в трех клубах в прошлом сезоне — «Бостоне», «Торонто» и «Филадельфии».

Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 632 матча, набирая в среднем по 13,2 очка и делая 8,3 подбора. В плей-офф баскетболист сыграл в 27 встречах, набирая по 6,4 очка и делая 4,1 подбора.

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