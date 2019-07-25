Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в «Баварию»

Источник: AP 2019

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один сезон.

«Я с нетерпением жду приезда в Мюнхен, выступления в Германии и Евролиге. Знаю, что “Бавария” недавно выиграла местный чемпионат, а Евролига является самым сильным турниром за пределами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Я хочу помочь клубу в достижении поставленных целей в следующем сезоне и стать лидером команды», — сказал Монро.

Монро был выбран под общим седьмым номером на драфте НБА 2010 года. В НБА он играл за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», а также в трех клубах в прошлом сезоне — «Бостоне», «Торонто» и «Филадельфии».