Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в «Баварию»
ТАСС, 25 июля. Форвард Грег Монро подписал контракт с немецким баскетбольным клубом «Бавария». Об этом в четверг сообщила
ТАСС, 25 июля. Форвард Грег Монро подписал контракт с немецким баскетбольным клубом «Бавария». Об этом в четверг сообщила
Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один сезон.
«Я с нетерпением жду приезда в Мюнхен, выступления в Германии и Евролиге. Знаю, что “Бавария” недавно выиграла местный чемпионат, а Евролига является самым сильным турниром за пределами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Я хочу помочь клубу в достижении поставленных целей в следующем сезоне и стать лидером команды», — сказал Монро.
Монро был выбран под общим седьмым номером на драфте НБА 2010 года. В НБА он играл за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», а также в трех клубах в прошлом сезоне — «Бостоне», «Торонто» и «Филадельфии».
Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 632 матча, набирая в среднем по 13,2 очка и делая 8,3 подбора. В