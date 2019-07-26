Илона Корстин объяснила, почему лига многократно повысила штрафы
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала причины многократного увеличения штрафов.
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала причины многократного увеличения штрафов.
По ее словам, в прошлом сезоне клубы регулярно нарушали регламент, так как им проще заплатить штрафы.
— В прошлом сезоне мы столкнулись с ситуацией, когда клубы на регулярной основе нарушали регламент, ссылаясь на то, что им проще несколько раз заплатить штраф, чем соблюдать прописанные пункты, — цитируют «Известия» Корстин. — По большей части это касалось маркетинговой части. В этой ситуации лига была под ударом, ведь у нас есть обязательства перед спонсорами. Когда нарушается регламент, спонсоры недовольны и предъявляют претензии, что может привести к расторжению существующих договоров. А именно эти инвестиции и формируют бюджет лиги, большая часть которого идет на выплату призовых тем же клубам и организацию чемпионата.