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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илона Корстин объяснила, почему лига многократно повысила штрафы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала причины многократного увеличения штрафов.

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По ее словам, в прошлом сезоне клубы регулярно нарушали регламент, так как им проще заплатить штрафы.

— В прошлом сезоне мы столкнулись с ситуацией, когда клубы на регулярной основе нарушали регламент, ссылаясь на то, что им проще несколько раз заплатить штраф, чем соблюдать прописанные пункты, — цитируют «Известия» Корстин. — По большей части это касалось маркетинговой части. В этой ситуации лига была под ударом, ведь у нас есть обязательства перед спонсорами. Когда нарушается регламент, спонсоры недовольны и предъявляют претензии, что может привести к расторжению существующих договоров. А именно эти инвестиции и формируют бюджет лиги, большая часть которого идет на выплату призовых тем же клубам и организацию чемпионата.

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