Двукратный победитель Евролиги Айон пополнил состав «Зенита»

Предыдущим клубом 34-летнего баскетболиста был мадридский «Реал», за который он выступал с 2014 года и с которым дважды победил в Евролиге, четырежды — в чемпионате Испании и трижды — в кубке страны.

«Переговоры были достаточно долгими и непростыми. Я рад, что в итоге Густаво выбрал продолжением своей карьеры именно “Зенит”. Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе именно такой игрок. Процесс комплектования команды в этом межсезонье немного затянулся из-за того, что мы получили право сыграть Евролиге. Но в итоге мы подходим к ней готовыми», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.