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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный победитель Евролиги Айон пополнил состав «Зенита»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с мексиканским центровым Густаво Айоном.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение рассчитано на один год.

Предыдущим клубом 34-летнего баскетболиста был мадридский «Реал», за который он выступал с 2014 года и с которым дважды победил в Евролиге, четырежды — в чемпионате Испании и трижды — в кубке страны.

«Переговоры были достаточно долгими и непростыми. Я рад, что в итоге Густаво выбрал продолжением своей карьеры именно “Зенит”. Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе именно такой игрок. Процесс комплектования команды в этом межсезонье немного затянулся из-за того, что мы получили право сыграть Евролиге. Но в итоге мы подходим к ней готовыми», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

До «Реала» Айон в течение четырех сезонов выступал в НБА. В общей сложности он провел 135 матчей в регулярных чемпионатах в составе «Нью-Орлеана», «Орландо», «Милуоки» и «Атланты».

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