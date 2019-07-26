Двукратный победитель Евролиги Айон пополнил состав «Зенита»
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Соглашение рассчитано на один год.
Предыдущим клубом 34-летнего баскетболиста был мадридский «Реал», за который он выступал с 2014 года и с которым дважды победил в Евролиге, четырежды — в чемпионате Испании и трижды — в кубке страны.
«Переговоры были достаточно долгими и непростыми. Я рад, что в итоге Густаво выбрал продолжением своей карьеры именно “Зенит”. Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нашем дебютном сезоне в Евролиге нам нужен в составе именно такой игрок. Процесс комплектования команды в этом межсезонье немного затянулся
До «Реала» Айон в течение четырех сезонов выступал в НБА. В общей сложности он провел 135 матчей в регулярных чемпионатах в составе «Нью-Орлеана», «Орландо», «Милуоки» и «Атланты».