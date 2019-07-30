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17:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Переход Лина в ЦСКА сорвался

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Переход чемпиона НБА-2019 в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лина в московский ЦСКА не состоится, сообщил журналист Sportando Эмилиано Карчиа в своем аккаунте в Twitter.

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Ранее сообщалось, что 30-летний американский защитник может продолжить карьеру в ЦСКА, но по данным источника, агент игрока отклонил предложение армейцев, потому что на данный момент Лин не заинтересован выступать в Европе и ждет предложения из НБА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагается, что теперь армейцы попробуют подписать контракт с бывшим игроком «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардз» Роном Бейкером.

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