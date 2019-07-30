СМИ: Переход Лина в ЦСКА сорвался
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Переход чемпиона НБА-2019 в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лина в московский ЦСКА не состоится, сообщил журналист Sportando Эмилиано Карчиа в своем аккаунте в Twitter.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Переход чемпиона НБА-2019 в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лина в московский ЦСКА не состоится, сообщил журналист Sportando Эмилиано Карчиа в своем аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось, что 30-летний американский защитник может продолжить карьеру в ЦСКА, но по данным источника, агент игрока отклонил предложение армейцев, потому что на данный момент Лин не заинтересован выступать в Европе и ждет предложения из НБА.
Предполагается, что теперь армейцы попробуют подписать контракт с бывшим игроком «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардз» Роном Бейкером.