Баскетболисты ЦСКА начнут подготовку к новому сезону 26 августа
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону 26 августа, сообщается на сайте армейского клуба.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону 26 августа, сообщается на сайте армейского клуба.
Медицинский осмотр состоится в Москве 26 августа, а уже на следующий день стартует сбор команды, который пройдет в Москве и продлится до 6 сентября.
Первый товарищеский матч армейцы проведут 7 сентября против «Востока-65» из
После турнира в Анталье армейцы 18 сентября сыграют с турецким «Бююкчекмедже», а днем позже проведут еще один контрольный матч, соперник по которому станет известен позднее.
С 21 по 23 сентября баскетболисты ЦСКА будут тренироваться в Москве, а
Старт чемпионата Единой лиги ВТБ состоится 28 сентября. Первый матч в Евролиге армейцы проведут 3 октября на выезде против испанской «Валенсии».