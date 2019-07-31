Баскетболисты ЦСКА начнут подготовку к новому сезону 26 августа

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Медицинский осмотр состоится в Москве 26 августа, а уже на следующий день стартует сбор команды, который пройдет в Москве и продлится до 6 сентября.

Первый товарищеский матч армейцы проведут 7 сентября против «Востока-65» из Южно-Сахалинска. С 12 по 15 сентября ЦСКА сыграет на турнире в Анталье, где соперниками российского клуба станут турецкие «Тофаш», «Банвит», а также либо литовский «Жальгирис», либо турецкие «Анадолу Эфес» или «Галатасарай».

После турнира в Анталье армейцы 18 сентября сыграют с турецким «Бююкчекмедже», а днем позже проведут еще один контрольный матч, соперник по которому станет известен позднее.

С 21 по 23 сентября баскетболисты ЦСКА будут тренироваться в Москве, а 24—25 сентября примут участие в Кубке Александра Гомельского, где также сыграют казанский УНИКС и греческие «Промитеас Патрас» и «Олимпиакос».