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13:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе «Кливленда» российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными «Химками». Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе клуба.

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Источник: AP 2019

«Тимофей только что подписал контракт, который рассчитан на один год», — сказали ТАСС в пресс-службе.

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Мозгов ранее выступал за «Химки» в период с 2006 по 2010 год, а также в 2011-м — во время локаута в НБА. В составе подмосковного клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата России, один раз — бронзовым, также он помог команде завоевать Кубок России в 2008 году.

В североамериканской баскетбольной лиге центровой играл с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года на сумму $64 млн.

В 2017 году «Лейкерс» обменял центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его. В настоящее время 33-летнийбаскетболист восстанавливается от повреждения колена,из-за которого он пропустил прошлый сезон.

В прошлом сезоне «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ, где уступили в серии до трех побед московскому ЦСКА (0−3). В регулярном чемпионате Евролиги «Химки» заняли 13-е место и не смогли квалифицироваться в плей-офф.

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